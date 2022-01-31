Глава МИД Британии Трасс анонсировала визит в Украину на этой неделе
Министр МИД Великобритании Элизабет Трасс сообщила о приезде в Украину на этой неделе
Об этом она написала в Twitter .
"С нетерпением жду визита в Украину на этой неделе для поддержки", - отметила Элизабет Трасс.
- Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и посетит кризисный регион. Его будет сопровождать Элизабет Трасс.
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