Глава МИД Британии считает реалистичным отвоевание всей территории Украины
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что полностью вытеснить российские войска из Украины является реалистичной целью
Об этом она сказала в эфире радио BBC.
"Вся территория Украины, которую захватила Россия, незаконно оккупирована. И в конце концов россиян нужно вытеснить со всей этой территории", - заявила Трасс.
Отвечая на вопрос, верит ли британское правительство, что Россию можно будет вытеснить из всей Украины в течение обозримого промежутка времени, она сказала, что это реально, и именно поэтому нужно оказывать Украине дополнительную летальную помощь.
- 30 июня в офисе Бориса Джонсона объявили , что Британия выделит еще $1,2 млрд на военную помощь Украине. Помощь будет направлена на системы ПВО, дроны, оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.4
Покупка 34.4Продажа 35.17
-
EUR
Покупка 35.77Продажа 36.96
- Актуальное
- Важное