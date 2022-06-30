Глава МИД Британии считает реалистичным отвоевание всей территории Украины

Об этом она сказала в эфире радио BBC.

"Вся территория Украины, которую захватила Россия, незаконно оккупирована. И в конце концов россиян нужно вытеснить со всей этой территории", - заявила Трасс.

Отвечая на вопрос, верит ли британское правительство, что Россию можно будет вытеснить из всей Украины в течение обозримого промежутка времени, она сказала, что это реально, и именно поэтому нужно оказывать Украине дополнительную летальную помощь.

30 июня в офисе Бориса Джонсона объявили , что Британия выделит еще $1,2 млрд на военную помощь Украине. Помощь будет направлена на системы ПВО, дроны, оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат.

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