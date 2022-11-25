Глава МИД Британии прибыл в Украину и анонсировал новый пакет помощи на 3 млн фунтов
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли впервые прибыл в Киев
Об этом он сообщил в Twitter .
"Слов недостаточно. Слова не включат свет этой зимой. Слова не защитят от российских ракет. Великобритания не просто говорит об Украине, мы оказываем конкретную поддержку для защиты Украины. Спасибо, Дмитрий Кулебо, что пригласили меня в Киев", — написал министр.
Глава МИД Британии анонсировал новый пакет помощи на 3 млн фунтов стерлингов, передает BBC . Средства должны быть использованы для восстановления инфраструктуры, в том числе разрушенных школ, и поддержки жертв сексуального насилия во время российской агрессии.
Также планируется передать 24 авто скорой помощи и 11 машин экстренной помощи, в том числе 6 бронированных.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео встречи с Клеверли.
- 19 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с неанонсированным визитом в Киев.
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