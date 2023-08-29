Глава МИД Британии посетит Китай с целью стабилизации отношений, - The Guardian

Об этом пишет The Guardian.

Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь сообщил на брифинге, что стороны проведут "углубленный обмен вопросами, вызывающими беспокойство".

"Мы надеемся, что британская и китайская стороны будут работать вместе, чтобы поддерживать дух взаимного уважения, проводить углубленные обмены, улучшать понимание и способствовать стабильному развитию китайско-британских отношений", - добавил он.

По словам китайского пресс-секретаря МИД, развитие двусторонних отношений "в общих интересах" обеих стран.

Ожидается, что глава МИД Британии проведет отдельные встречи с главой МИД Китая Ваном И и вице-президентом Хань Чжэн.

Клеверли станет первым министром иностранных дел Великобритании, который посетит Китай за последние пять лет после ухудшения отношений между странами во время пандемии Covid, в частности из-за репрессий Пекина в Гонконге и его отношения к уйгурским мусульманам в Синьцзяне.