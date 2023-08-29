Глава МИД Британии посетит Китай с целью стабилизации отношений, - The Guardian
В среду, 30 августа, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли посетит Китай с целью стабилизации турбулентных отношений между Лондоном и Пекином
Об этом пишет The Guardian.
Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь сообщил на брифинге, что стороны проведут "углубленный обмен вопросами, вызывающими беспокойство".
"Мы надеемся, что британская и китайская стороны будут работать вместе, чтобы поддерживать дух взаимного уважения, проводить углубленные обмены, улучшать понимание и способствовать стабильному развитию китайско-британских отношений", - добавил он.
По словам китайского пресс-секретаря МИД, развитие двусторонних отношений "в общих интересах" обеих стран.
Ожидается, что глава МИД Британии проведет отдельные встречи с главой МИД Китая Ваном И и вице-президентом Хань Чжэн.
Клеверли станет первым министром иностранных дел Великобритании, который посетит Китай за последние пять лет после ухудшения отношений между странами во время пандемии Covid, в частности из-за репрессий Пекина в Гонконге и его отношения к уйгурским мусульманам в Синьцзяне.
- Накануне глава МИД Британии отложил запланированную на июль 2023 года поездку в Пекин на фоне загадочного исчезновения высокопоставленного китайского дипломата - тогдашнего министра иностранных дел Китая Цинь Гана.
- Затем сообщалось , что Клеверли в конце августа во второй раз попытается посетить Китай для проведения переговоров по войне России с Украиной.
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