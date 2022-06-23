Глава МИД Британии посетила Турцию и призвала в течение месяца решить проблему "зерновой блокады" Украины
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила в четверг, что следует "немедленно" разрешить зерновой кризис в Украине в течение следующего месяца во избежание "разрушительного" результата
Об этом она заявила, выступая в Анкаре вместе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, информирует CNN.
Трасс еще раз обвинил президента России Владимира Путина в "оружии голода" и подчеркнул, что если эта сложная ситуация не будет решена, она, вероятно, приведет к "огромному голоду по всему миру".
"Он [Путин] заблокировал украинские порты и останавливает экспорт 20 миллионов тонн зерна по всему миру, держа мир в заложниках", - сказала находящаяся в Турции Трасс, чтобы обсудить план вывоза зерна, который поддерживается ООН.
"Понятно, что коммерческие суда должны иметь безопасный проход, чтобы иметь возможность покидать украинские порты и что украинские порты должны быть защищены от российских атак", - сказала она.
Министр добавила, что "Россия не может медлить и медлить" в этом важном вопросе.
"Мы четко отдаем себе отчет, что решить этот зерновой кризис следует безотлагательно, и его нужно решить в течение следующего месяца, иначе мы можем увидеть разрушительные последствия", – сказала Трасс.
- Отметим, что во вторник, 21 июня, Глава МИД Британии объявила о подготовке новых санкций против РФ и визите в Стамбул с намерением снять "зерновую блокаду" Украины.
- Новые санкции Великобритании против России были введены сегодня, 23 июня.
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