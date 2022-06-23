Об этом она заявила, выступая в Анкаре вместе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, информирует CNN.

Трасс еще раз обвинил президента России Владимира Путина в "оружии голода" и подчеркнул, что если эта сложная ситуация не будет решена, она, вероятно, приведет к "огромному голоду по всему миру".

"Он [Путин] заблокировал украинские порты и останавливает экспорт 20 миллионов тонн зерна по всему миру, держа мир в заложниках", - сказала находящаяся в Турции Трасс, чтобы обсудить план вывоза зерна, который поддерживается ООН.

"Понятно, что коммерческие суда должны иметь безопасный проход, чтобы иметь возможность покидать украинские порты и что украинские порты должны быть защищены от российских атак", - сказала она.

Министр добавила, что "Россия не может медлить и медлить" в этом важном вопросе.

"Мы четко отдаем себе отчет, что решить этот зерновой кризис следует безотлагательно, и его нужно решить в течение следующего месяца, иначе мы можем увидеть разрушительные последствия", – сказала Трасс.

Отметим, что во вторник, 21 июня, Глава МИД Британии объявила о подготовке новых санкций против РФ и визите в Стамбул с намерением снять "зерновую блокаду" Украины.

Новые санкции Великобритании против России были введены сегодня, 23 июня.

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