Об этом заявила министр иностранных дел Лиз Трасс, передает SkyNews.

"Мы продолжим вводить санкции, мы будем продолжать прекращать импорт товаров из России, пока не увидим, что Россия полностью выйдет из Украины. Мы полны решимости предоставить больше оружия, ввести больше санкций и поддержать Украину в вытеснении России с их территории", - отметила Лиз Трасс. .

Глава МИДа также сообщила, что в среду поедет в Турцию, чтобы обсудить варианты помощи по вывозу зерна из Одессы, сказав, что для поиска решения нужно всего несколько недель.

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