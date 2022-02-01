Глава МИД Британии, которая должна была посетить Украину на этой неделе, заболела COVID-19
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая должна была на этой неделе посетить Украину, заболела коронавирусом
Об этом сообщил Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
"Глава МИД Великобритании Лиз Трас заболела COVID прямо перед визитом в Украину", - говорится в сообщении.
Известно, что сегодня она должна была быть с Джонсоном в Киеве, а завтра уже должна быть в Москве.
"Пока неизвестно, заболел ли Джонсон. И не отменится ли визит Премьера Великобритании в Киев", - подытожил Гончаренко.
- Напомним, что 1 февраля премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон прибудет в Украину и обсудит с президентом Владимиром Зеленским эскалацию на украинско-российской границе.
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