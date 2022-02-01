Глава МИД Британии, которая должна была посетить Украину на этой неделе, заболела COVID-19

Об этом сообщил Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.



"Глава МИД Великобритании Лиз Трас заболела COVID прямо перед визитом в Украину", - говорится в сообщении.



Известно, что сегодня она должна была быть с Джонсоном в Киеве, а завтра уже должна быть в Москве.



"Пока неизвестно, заболел ли Джонсон. И не отменится ли визит Премьера Великобритании в Киев", - подытожил Гончаренко.

Напомним, что 1 февраля премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон прибудет в Украину и обсудит с президентом Владимиром Зеленским эскалацию на украинско-российской границе. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb