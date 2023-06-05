Об этом написал сам Зеленский.

Глава государства отметил, что во время встречи с Клеверли они обсудили важные вопросы. В частности, ожидания Украины от Вильнюсского саммита НАТО, продвижение нашей формулы мира и подготовку Глобального саммита для ее реализации, а также Лондонскую международную конференцию по восстановлению Украины.

"Мы очень благодарны за поддержку, которую Великобритания оказывала и продолжает оказывать Украине. За последние недели у нас состоялись переговоры с премьер-министром Великобритании, был прямой диалог и были достигнуты очень важные договоренности", – сказал украинский лидер.