Глава МИД Британии Клеверли приехал в Киев и встретился с Зеленским
В понедельник, 5 мая, в Украину прибыл министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и встретился с президентом Владимиром Зеленским
Об этом написал сам Зеленский.
Глава государства отметил, что во время встречи с Клеверли они обсудили важные вопросы. В частности, ожидания Украины от Вильнюсского саммита НАТО, продвижение нашей формулы мира и подготовку Глобального саммита для ее реализации, а также Лондонскую международную конференцию по восстановлению Украины.
"Мы очень благодарны за поддержку, которую Великобритания оказывала и продолжает оказывать Украине. За последние недели у нас состоялись переговоры с премьер-министром Великобритании, был прямой диалог и были достигнуты очень важные договоренности", – сказал украинский лидер.
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