Глава МИД Британии Клеверли отложил визит в Китай, - Bloomberg
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил запланированную на июль 2023 года поездку в Пекин на фоне загадочного исчезновения высокопоставленного китайского дипломата
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что почти месячное отсутствие министра иностранных дел Китая Цинь Гана в публичном пространстве способствовало задержке визита Клеверли в Пекин, ранее ожидавшегося в конце июля. Последний раз китайского дипломата видели на публике 25 июня, когда он встречался с официальными лицами из РФ, Шри-Ланки и Вьетнама.
Источники агентства считают, что именно эта ситуация с главой МИД Китая была основной причиной того, что Клеверли отложил поездку, хотя речь идет и о нескольких других факторах.
Теперь Великобритания и Китай рассматривают альтернативные даты для новой встречи. Министерство иностранных дел Великобритании отказалось от комментариев.
- 30 мая руководитель оборонной разведки Адриан Берд заявил, что Великобритания считает своей главной угрозой до 2030 года Россию, а после этого вызовом для страны станет Китай.
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