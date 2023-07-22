Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что почти месячное отсутствие министра иностранных дел Китая Цинь Гана в публичном пространстве способствовало задержке визита Клеверли в Пекин, ранее ожидавшегося в конце июля. Последний раз китайского дипломата видели на публике 25 июня, когда он встречался с официальными лицами из РФ, Шри-Ланки и Вьетнама.

Источники агентства считают, что именно эта ситуация с главой МИД Китая была основной причиной того, что Клеверли отложил поездку, хотя речь идет и о нескольких других факторах.

Теперь Великобритания и Китай рассматривают альтернативные даты для новой встречи. Министерство иностранных дел Великобритании отказалось от комментариев.