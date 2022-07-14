Глава МИД Бельгии Софи Вильмес подала в отставку
Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес приняла решение подать в отставку в связи с семейными обстоятельствами
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на заявление Вильмес.
Отмечается, что ранее в апреле министр ушла в длительный отпуск, чтобы заботиться о своем муже, которому диагностировали тяжелое заболевание.
"Болезнь моего мужа будет тяжелым сражением, которое я хочу вести вместе с ним и нашими детьми. Мои нынешние обязанности в правительстве не позволяют мне это делать", - отметила она.
Король Бельгии Филипп І уже принял отставку Вильмес.
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выразил восхищение выбором, сделанным Софи Вильмес. Он также добавил, что "мы на вашей с Кристофером стороне в этой битве".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.86
Покупка 35.86Продажа 36.88
-
EUR
Покупка 35.87Продажа 37.08
- Актуальное
- Важное