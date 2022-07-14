Глава МИД Бельгии Софи Вильмес подала в отставку

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на заявление Вильмес.

Отмечается, что ранее в апреле министр ушла в длительный отпуск, чтобы заботиться о своем муже, которому диагностировали тяжелое заболевание.

"Болезнь моего мужа будет тяжелым сражением, которое я хочу вести вместе с ним и нашими детьми. Мои нынешние обязанности в правительстве не позволяют мне это делать", - отметила она.

Король Бельгии Филипп І уже принял отставку Вильмес.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выразил восхищение выбором, сделанным Софи Вильмес. Он также добавил, что "мы на вашей с Кристофером стороне в этой битве".