Глава МИД Бельгии признала, что нарушила закон во время визита в Крым, и попросила прощения
Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб объяснила свой визит в оккупированный Крым на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и признала нарушение при пересечении границы
Об этом идет речь в совместном заявлении МИД Украины и Бельгии по итогам встречи.
"Министр Лябиб дала разъяснение относительно своей поездки в Украину (Крым): в прошлом году. Как журналистка и режиссер-документалистка, она посетила город Севастополь в Крыму в нарушение законодательства Украины. Как режиссер документальных фильмов она воплощала проект, который демонстрировал, как Россия использовала культуру как силу и пропаганду, и как художники могли жить под притеснениями в такой сложный исторический период. Она искренне сожалеет, что этот визит состоялся при таких обстоятельствах. Министр Лябиб всегда защищала суверенитет и территориальную целосность Украині в ее международно признанніх границах, а также статус Крыма как неотъемлемой части Украины", - говорится в заявлении.
Лябиб лично заверила в своей поддержке и готовности Бельгии содействовать возвращению мира и восстановлению Украины.
"Министр Кулеба приветствовал искреннюю и преданную преданность Бельгии территориальной целостности Украины, а также вклад, который она вносит в этом", - говорится в заявлении.
Переговоры прошли в Праге, где проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС.
Кулеба и Лябиб договорились провести следующую встречу на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке для обсуждения возможных двусторонних проектов в поддержку Украины.
В совместном заявлении не упоминается возможность визита в Киев, несмотря на то, что ранее Лябиб заявляла о таком желании.
- Глава МИД Бельгии Лябиб в июле 2021 года побывала в Крыму: сначала посетила культурный фестиваль "Глобальные ценности" (проходил 23-25 июля в Севастополе), а затем, 26-28 июля, была в туристических местах Южного берега Крыма. Поездка была оплачена на средства фонда дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой
- 28 июля Аджа Лябиб в День украинской государственности обратилась в письме к украинскому коллеге Дмитрию Кулебе и выразила поддержку Украине. В своем письме Лябиб никак не упомянула о своей прошлогодней поездке, однако отметила, что Крым и Донетчина область принадлежат Украине.
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