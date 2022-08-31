Глава МИД Бельгии признала, что нарушила закон во время визита в Крым, и попросила прощения

Об этом идет речь в совместном заявлении МИД Украины и Бельгии по итогам встречи.

"Министр Лябиб дала разъяснение относительно своей поездки в Украину (Крым): в прошлом году. Как журналистка и режиссер-документалистка, она посетила город Севастополь в Крыму в нарушение законодательства Украины. Как режиссер документальных фильмов она воплощала проект, который демонстрировал, как Россия использовала культуру как силу и пропаганду, и как художники могли жить под притеснениями в такой сложный исторический период. Она искренне сожалеет, что этот визит состоялся при таких обстоятельствах. Министр Лябиб всегда защищала суверенитет и территориальную целосность Украині в ее международно признанніх границах, а также статус Крыма как неотъемлемой части Украины", - говорится в заявлении.

Лябиб лично заверила в своей поддержке и готовности Бельгии содействовать возвращению мира и восстановлению Украины.

"Министр Кулеба приветствовал искреннюю и преданную преданность Бельгии территориальной целостности Украины, а также вклад, который она вносит в этом", - говорится в заявлении.

Переговоры прошли в Праге, где проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС.

Кулеба и Лябиб договорились провести следующую встречу на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке для обсуждения возможных двусторонних проектов в поддержку Украины.

В совместном заявлении не упоминается возможность визита в Киев, несмотря на то, что ранее Лябиб заявляла о таком желании.

Глава МИД Бельгии Лябиб в июле 2021 года побывала в Крыму: сначала посетила культурный фестиваль "Глобальные ценности" (проходил 23-25 июля в Севастополе), а затем, 26-28 июля, была в туристических местах Южного берега Крыма. Поездка была оплачена на средства фонда дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой

28 июля Аджа Лябиб в День украинской государственности обратилась в письме к украинскому коллеге Дмитрию Кулебе и выразила поддержку Украине. В своем письме Лябиб никак не упомянула о своей прошлогодней поездке, однако отметила, что Крым и Донетчина область принадлежат Украине.

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