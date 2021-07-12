Глава МИД Беларуси признал, что границу с Украиной никто не закрывал, как анонсировал Лукашенко
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что слова самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о перекрытии границы с Украиной не нужно воспринимать однозначно
Об этом он заявил в интервью RT, передаетLB.ua .
Макей заявил, что для туристов и граждан Украины границы открыты.
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"То, что было сказано, что мы закрываем границу, означает, что с учетом тех событий (я имею в виду то, что было показано по телевидению в последнее время, с оружием), все это заставляет нас пристальнее смотреть на охрану наших границ. Поэтому закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан", - сказал Макей.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал пограничным войскам перекрыть границу с Украиной.
- В Министерстве иностранных дел отреагировали на приказ самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко закрыть границу с Украиной.
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