Глава МИД Беларуси признал, что границу с Украиной никто не закрывал, как анонсировал Лукашенко

Об этом он заявил в интервью RT, передаетLB.ua .

Макей заявил, что для туристов и граждан Украины границы открыты.



Читайте также: Беларусь не сообщала ГПСУ о закрытии границы, изменений не наблюдается

"То, что было сказано, что мы закрываем границу, означает, что с учетом тех событий (я имею в виду то, что было показано по телевидению в последнее время, с оружием), все это заставляет нас пристальнее смотреть на охрану наших границ. Поэтому закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан", - сказал Макей.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал пограничным войскам перекрыть границу с Украиной.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на приказ самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко закрыть границу с Украиной.