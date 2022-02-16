Глава МИД Беларуси: после учений в стране не останется ни одного военного РФ

Об этом пишет БЕЛТА.



Никакого военнослужащего, ни одной единицы боевой техники (русской – ред.) не останется после этих учений.



По его словам, подобные заявления сделали и министерства обороны Беларуси и РФ.

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