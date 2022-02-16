Глава МИД Беларуси: после учений в стране не останется ни одного военного РФ
Глава МИД Беларуси Владимир Макей, что после завершения учений из страны выведут все войска и технику РФ
Об этом пишет БЕЛТА.
Никакого военнослужащего, ни одной единицы боевой техники (русской – ред.) не останется после этих учений.
По его словам, подобные заявления сделали и министерства обороны Беларуси и РФ.
- Напомним, Лукашенко заявил, что военные учения из РФ пройдут на западных и южных границах страны. Впоследствии в Министерстве обороны Беларуси заявили, что после совместных учений "Союзная решительность - 2022" в феврале войска РФ покинут территорию страны.
- Беларусь на заседании Совбеза ООН заявила , что совместные учения с Россией носят оборонный характер и не создают угрозы для Украины и стран ЕС.
- При этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что разместит у украинской границы контингент армии.
- 2 февраля русские и белорусские военные начали первый этап проверки сил реагирования.
- В ответ на военное наращивание РФ в Беларуси президент США Джо Байден одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе . В НАТО было допущено увеличение военного присутствия в странах Балтии и Польши, если Россия покинет свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.
- Компания Bap Intel выложила в открытый доступ спутниковые снимки российского военного лагеря вблизи города Ричица в Беларуси примерно в 40 км к украинской границе.
- Россия и Беларусь начали масштабные военные учения у границ Украины.
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