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Глава МИД Беларуси назвал Крым "российской территорией", Украина предупредила о "неисправимых последствиях для отношений"

10 ноября, 2021 среда
23:10
война с Россией

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал оккупированный Россией Крым "российской территорией"

Такое заявление Владимир Макей сделал во время интервью "РИА Новости", передает МИД Беларуси.

"Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем на самом деле, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого", - сказал Макей.

Представитель МИД Украины Олег Николенко отреагировал на это заявление, отметив, что ведомство прежде всего выходит из официальной позиции Беларуси о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

В то же время Николенко предупредил о "неисправимых последствиях для украинско-белорусских отношений" в случае изменения позиции в угоду РФ.

"Изменение подхода Беларуси ради де-юре признания временно оккупированного Крыма по территории России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений. Надеемся, что в Минске осознают этот аспект и не будут допускать шагов вопреки нормам международного права", - цитирует Николенко "Радио Свобода".

  • Напомним, в МВД сообщили , что Украина контролирует ситуацию на своей границе с Беларусью, а также усиливает защиту границы в связи с потоком мигрантов на европейских границах.
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