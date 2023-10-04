Глава МИД Австрии заявил, что ожидает начала переговоров между РФ и Украиной о мире
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг уверен, что достичь мира в Украине можно только через переговоры со страной-агрессором
Об этом он сказал BILD .
"Конечно, мы надеемся, что очень скоро - с моей точки зрения быстрее, чем позже - логика переговоров вернется", - заявил дипломат.
"Мир всегда достигается за столом переговоров, никогда на поле боя", – добавил он.
В то же время член украинского правительства, имя которого BILD не стал называть, сказал: "Даже если давление со стороны Брюсселя будет продолжать расти, мы не будем вести переговоры".
Что известно о позиции Австрии в войне РФ против Украины
31 января Австрия и Венгрия договорились не отправлять Украине оружие . Австрия опасается, что война может распространиться на Европу и означает не только боевые действия, но и увеличение миграции.
При этом в Австрии отметили, что помощь страны ограничится гуманитарной сферой.
В мае правительство Австрии объявило о финансировании оборудования для разминирования в Украине на общую сумму 2 млн евро.
8 июня стало известно, что Австрия выделит МАГАТЭ €1 млн в поддержку ядерной безопасности в Украине. А 20 июня Федеральное правительство Австрии согласовало выделение дополнительных 18 миллионов евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.
В июне стало известно, что Евросоюз разрабатывает долгосрочные гарантии безопасности для Украины . В то же время канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что его страна не может предоставить гарантии безопасности для Украины , поскольку это не отвечает принципам политики нейтральных государств.
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