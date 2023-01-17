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Глава МИД Австрии призвал "не перегнуть палку" в реагировании на агрессию РФ, в МИД Украины пригласили его в Днепр

17 января, 2023 вторник
17:12
война с Россией

В Министерстве иностранных дел отреагировали на призыв министра иностранных дел Австрии "соблюдать чувство меры" и "не перегнуть палку" в контексте реагирования на агрессию РФ против Украины

Об этом он сообщил в facebook .

"Ценим сотрудничество с Австрией, благодарны за поддержку в ООН и ЕС и для развития диалога в связи с этим ожидаем визит австрийского министра в Украину. В частности, приглашаем главу австрийской дипломатии посетить Днепр. Там у него будет возможность повторить свои аргументы о чувстве меры перед родными сорока четырех человек, погибших от ракетного удара России по многоэтажке. Или те, близких которых до сих пор не нашли под завалами", - написал он.

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Он акцентировал, что призывы продолжать диалог с Россией, уважать ее историю и культуру усиливают чувство безнаказанности кремля, воспринимаются им исключительно как приглашение к продолжению геноцида украинцев.

Справка

Накануне, в понедельник, 16 января, как отмечает издание Kronen Zeitung , министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил на конференции французского университета Sciences Po в Париже, что Западу важно придерживаться чувства меры в отношениях с Россией, поскольку она останется частью европейской истории и культуры.

В частности, по словам Шалленберга, Западу не следует "перегибать палку", введя запрет на выдачу виз 144 миллионам россиян.

  • 3 января стало известно, что Австрия выступает за прекращение войны РФ против Украины путем переговоров и считает "интересной" предложенную Украиной формулу мира.

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Австрия
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