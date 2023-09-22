Глава МИД Армении призвал немедленно развернуть миротворческую миссию ООН в Нагорном Карабахе

Об этом заявил на заседании Совбеза ООН.

"Призываю создать возможность для того, чтобы миротворческие силы под мандатом ООН обеспечивали стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе. Призываю немедленно развернуть межведомственную миссию ООН в Нагорном Карабахе с целью осуществления мониторинга прав человека, гуманитарной ситуации и положения с безопасностью", - сказал Мирзоян.

Он отметил необходимость вывода армии и правоохранительных органов Азербайджана из населенных пунктов Карабаха, чтобы "исключить панику и провокации".

На заседании присутствовал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, заявивший, что действия Азербайджана в Карабахе соответствовали уставу ООН.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

Во вторник, 19 сентября, министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

Глава прессслужбы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов на брифинге вечером 19 сентября сказал, что Вооруженные силы Азербайджана в Карабахе взяли под контроль более 60 боевых позиций армянских сил.

По состоянию на утро 20 сентября, по данным Радио Азатутут, в результате столкновений у здания правительства в Ереване, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере 34 человека, из них 16 - сотрудники полиции, 18 - гражданские.

Вечером 20 сентября в центре Еревана продолжились столкновения протестующих с полицией. Участники акций, которые проходят второй день у здания правительства Армении и у российского посольства, скандируют антиправительственные лозунги.

По меньшей мере, 9 человек были задержаны. По информации РосСМИ , в результате столкновений пострадал сотрудник спецназа.

20 сентября, власти Нагорного Карабахасообщили о прекращении огня по предложению российских миротворцев и выполнении всех задач операции. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.