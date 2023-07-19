Глава МИ-6 призвал россиян шпионить в пользу Британии

Об этом пишет SkyNews .

Об этом он заявил во время выступления в британском посольстве в Праге.

"Сегодня много россиян, которые молча потрясены тем, как их вооруженные силы разрушают украинские города, выгоняют невинные семьи из их домов и похищают тысячи детей", - сказал Мур.

Он также назвал преступлением нападение Путина на Украину.

"Они (россияне - ред .) с ужасом наблюдают, как их солдаты опустошают родную страну. Они в глубине души знают, что приказ Путина по нападению на близкую славянскую нацию является мошенничеством", - говорит глава разведки Великобритании.

Мур сравнил нынешнюю ситуацию в Украине с возникшей в Праге в 1968 году, когда Советский Союз отменил либерализационные реформы.

"Поскольку россияне становятся свидетелями продажности, внутренней борьбы и бездушной некомпетентности своих лидеров – человеческого фактора в худшем проявлении – гораздо больше россиян теперь борются с теми же дилеммами и такими же мучениями совести, что и их предшественники в 1968 году", – отметил он.

Мур призвал россиян сотрудничать с британской разведкой.

"Я приглашаю россиян сделать то, что другие уже сделали за последние 18 месяцев, и присоединиться к нам. Наша дверь всегда открыта. Мы будем рассматривать их предложения помощи с осторожностью и профессионализмом, которыми славится МИ-6. Их секреты всегда будут с нами в безопасности, и мы будем вместе работать над тем, чтобы прекратить кровопролитие. Мои службы руководствуются принципом, что наша верность нашим агентам пожизненна, а наша благодарность бесконечна", - пояснил глава МИ-6.