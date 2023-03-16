Об этом пишет The Guardian .

"Мы не обнаружили, что в Украине был геноцид", - сказал Мьосе.

Он отметил, что команда следит за доказательствами и есть "некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы" относительно возможного геноцида.

В то же время, Комиссия признала, что Россия совершила в Украине широкий спектр военных преступлений, включая умышленные убийства, систематические пытки и депортацию детей.

Согласно обнародованному 16 марта отчету, российские войска совершали "неизбирательные и непропорциональные" нападения на Украину, прибегали к пыткам, убивали мирных жителей вне боевых действий и не принимали мер по защите украинского населения.

Комиссия назвала потенциальными преступлениями против человечности неоднократные нападения на украинскую инфраструктуру, оставившие сотни тысяч людей без тепла и электричества в самые холодные месяцы.

В докладе также описано "систематическое и широко распространенное" применение пыток во многих регионах под российской оккупацией, а также приведены подробности методов пыток, которые использовали оккупанты, в частности пытки током.

"Отчет, основанный на более чем 500 интервью, а также спутниковых снимках и посещениях мест заключения и могил, поступил в тот момент, когда ожидается, что Международный уголовный суд (МКС) в Гааге будет добиваться ареста российских чиновников за принудительную депортацию детей с Украины и таргетинг на гражданскую инфраструктуру", - подчеркнули в The Guardian.