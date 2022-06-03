Глава МЧС Москвы попал в больницу с инфарктом после пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза"
Начальника московского главного управления МЧС Сергея Желтова с места пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" доставили в больницу с инфарктом
Об этом сообщили РИА Новости.
"Два человека обратились (за медицинской помощью, - ред.). В настоящее время в лечебном заведении находится начальник главного управления. Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт", - объяснил заместитель главы ведомства Денисов.
Известно, что при тушении пожара также пострадал старший помощник начальника очередной смены службы пожаротушения главного управления МЧС в Москве полковник внутренней службы Максим Серегин. Его также госпитализировали.
- Напомним, пожар в московском бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" начался третьего июня около десяти утра. Возгоранию сначала присвоили третий номер сложности, затем повысили до четвертого (из пяти). Огонь охватил 1,1 тысячи квадратных метров.
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