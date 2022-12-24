Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ, распространенном в пятницу, 23 декабря.

"Дипломатические усилия по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС продвигаются вперед с целью согласования и реализации в ближайшее время этой крайне необходимой меры", – заявил Гросси после переговоров с генеральным директором государственной корпорации Росатом Алексеем Лихачевым.

Отмечается, что ранее Гросси обсуждал эту идею с украинскими чиновниками в Киеве.

Консультации с обеими сторонами по прекращению обстрелов зоны вокруг станции будут продолжены в ближайшее время, говорится в сообщении.

Состоявшаяся в четверг многочасовая встреча стала "очередным раундом необходимых дискуссий по созданию защищенной зоны для Запорожской АЭС", сказал Гросси.

"Очень важно, чтобы эта зона была сосредоточена на предотвращении ядерной аварии. Я продолжаю прилагать усилия для достижения этой цели с ощущением чрезвычайной срочности", – добавил он.

Кроме того, МАГАТЭ готовится к развертыванию групп экспертов на постоянной основе на четырех других ядерных объектах Украины – Хмельницкой, Ровенской, Южноукраинской АЭС, а также на ЧАЭС, о чем на прошлой неделе договорились премьер-министр Денис Шмигаль и Рафаэль Гросси. Цель этих миссий – предоставление технической помощи для обеспечения безопасности и уменьшения риска ядерного инцидента или аварии.

В МАГАТЭ напоминают, что 16 декабря Украина подверглась значительным обстрелам со стороны России. Это привело к снижению мощности Хмельницкой и Ровенской АЭС, а также отключению электросети Южноукраинской АЭС. Сейчас на этих трех АЭС работают все девять энергоблоков.

Напомним, Рафаэль Гросси выразил надежду достигнуть соглашения с Россией и Украиной о создании зоны физической и ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца года.

О поездке в Москву для переговоров по ЗАЭС стало известно 21 декабря.

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