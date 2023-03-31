Глава МАГАТЭ после визита на ЗАЭС может поехать в РФ для переговоров
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси после визита в Запорожскую атомную электростанцию может поехать в РФ для дальнейших переговоров
Об этом говорится в заявлении главы Международного агентства по ядерной энергетике .
"Очевидно, что военная активность усиливается во всем этом регионе. Откровенно говорят о наступлении и контрнаступлении. Эту территорию ждет, возможно, более опасная фаза с точки зрения продолжающегося конфликта", - говорит Гросси.
Генеральный директор МАГАТЭ решительно настроен продолжать дипломатические усилия, чтобы защитить Запорожскую атомную электростанцию и предотвратить ядерную аварию, которая может иметь серьезные последствия.
"Работа продолжается. Крайне важно добиться согласования фундаментального принципа, что атомная станция не должна быть атакована ни при каких обстоятельствах, и она также не должна использоваться для нападения. Ядерная авария с радиологическими последствиями не помилует никого", - добавил Гросси.
Этот вопрос глава Международного агентства по атомной энергии обсудил с президентом Владимиром Зеленским в Запорожье, и планирует вскоре отправиться в Россию для проведения переговоров по гарантиям безопасности станции.
- 27 марта гендиректор МАГАТЭ встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Ранее в Энергоатоме говорили, что наиболее вероятным сценарием освобождения оккупированной россиянами Запорожской АЭС является ее окружение украинскими войсками.
- 30 марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил , что Запорожскую АЭС сейчас невозможно защитить, поскольку численность оккупационных войск возле станции возросла.
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