Глава МАГАТЭ после визита на ЗАЭС может поехать в РФ для переговоров

Об этом говорится в заявлении главы Международного агентства по ядерной энергетике .

"Очевидно, что военная активность усиливается во всем этом регионе. Откровенно говорят о наступлении и контрнаступлении. Эту территорию ждет, возможно, более опасная фаза с точки зрения продолжающегося конфликта", - говорит Гросси.

Генеральный директор МАГАТЭ решительно настроен продолжать дипломатические усилия, чтобы защитить Запорожскую атомную электростанцию и предотвратить ядерную аварию, которая может иметь серьезные последствия.

"Работа продолжается. Крайне важно добиться согласования фундаментального принципа, что атомная станция не должна быть атакована ни при каких обстоятельствах, и она также не должна использоваться для нападения. Ядерная авария с радиологическими последствиями не помилует никого", - добавил Гросси.

Этот вопрос глава Международного агентства по атомной энергии обсудил с президентом Владимиром Зеленским в Запорожье, и планирует вскоре отправиться в Россию для проведения переговоров по гарантиям безопасности станции.