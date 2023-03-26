Об этом сообщает в твиттере Рафаэль Гросси.

"В пути на Запорожскую АЭС, чтобы своими глазами оценить ситуацию по ядерной безопасности и безопасности на объекте", - пишет гендиректор МАГАТЭ.

Гросси подчеркнул, что продолжает свои усилия по защите Запорожской атомной электростанции во время "непрерывного военного конфликта".

"Буду возглавлять нашу следующую регулярную ротацию экспертов МАГАТЭ на объекте", - добавил Гросси.