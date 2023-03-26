Глава МАГАТЭ отправился на временно оккупированную РФ Запорожскую атомную электростанцию
26 марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что вместе с экспедицией отправился на ротацию на временно оккупированную Россией Запорожскую АЭС
Об этом сообщает в твиттере Рафаэль Гросси.
"В пути на Запорожскую АЭС, чтобы своими глазами оценить ситуацию по ядерной безопасности и безопасности на объекте", - пишет гендиректор МАГАТЭ.
Гросси подчеркнул, что продолжает свои усилия по защите Запорожской атомной электростанции во время "непрерывного военного конфликта".
"Буду возглавлять нашу следующую регулярную ротацию экспертов МАГАТЭ на объекте", - добавил Гросси.
- Напомним, 9 марта Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность очередным обесточиванием ЗАЭС, которое произошло в результате массированного ракетного обстрела Украины россиянами. Гросси призвал сотрудников МАГАТЭ взять на себя обязательство защищать ядерную безопасность станции.
- В Энергоатоме назвали наиболее вероятный сценарий деоккупации Запорожской АЭС – окружение ее украинскими войсками без обстрелов станции.
- 22 марта МАГАТЭ сообщило об угрозе отключения ЗАЭС от последней резервной линии электропередач.
- Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции больше не рассматривается.
- 25 марта сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Запорожскую АЭС во временно оккупированном Энергодаре на следующей неделе.
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