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Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что обстрел оккупантами ЗАЭС не создал "непосредственной угрозы ядерной безопасности"

10 августа, 2022 среда
12:42
Мир

Генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси заявил, что обстрел Запорожской атомной электростанции нанес определенный ущерб, но "непосредственная угроза ядерной безопасности" отсутствует

Об этом говорится в заявлении Гросси.

По словам Мариано Гросси, эксперты МАГАТЭ констатировали "отсутствие непосредственной угрозы ядерной безопасности" в результате субботних обстрелов Россией ЗАЭС.

Вместе с тем эксперты МАГАТЭ добавили, что, несмотря на отсутствие видимой ядерной угрозы, обстрелы 5–6 августа нарушили практически все семь незаменимых компонентов ядерной безопасности, включая те, которые касаются физической целостности атомной электростанции, функционирования систем безопасности и защиты персонала.

В агентстве отмечают, что получили от Украины информацию о ранении одного охранника станции и повреждении вблизи сухого хранилища отработанного ядерного топлива: в зоне хранилища пострадали стены, крыша сооружения и окна.

Гросси в очередной раз выразил глубокую обеспокоенность ситуацией на ЗАЭС и заявил о необходимости присутствия миссии безопасности, на которой настаивала Украина.

На станции находятся около 500 российских военных. По данным Энергоатома, Запорожская АЭС по состоянию на 10 августа работает "с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности".

Тем временем кремлевские СМИ сообщают , что Россия запросила собрать заседание Совета Безопасности ООН по поводу ситуации на ЗАЭС с участием главы МАГАТЭ. Брифинг может пройти 11 августа.

  • 5 августа примерно в 14:30 российские военные трижды обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи. На одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. В настоящее время этот блок разгружен и отключен от сети. Вечером 5 августа на территории Запорожской АЭС было зафиксировано еще три удара. "Прилетело" возле энергоблока с ядерным реактором, есть риск распыления радиоактивных веществ.
  • Оккупанты 5–6 августа ударили ракетой по Запорожью, обстреляли магистраль, транспортирующую водород на ЗАЭС, повредили электролинии.
  • Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил , что ЕС осуждает военные действия России возле Запорожской АЭС.

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Новости
война с Россией
ядерная безопасность
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