Об этом сообщает МАГАТЭ в Twitter .

"Генеральный директор МАГАТЭ встретился сегодня в Стамбуле с российской делегацией во главе с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым для консультаций по эксплуатационным аспектам, связанным с безопасностью на Запорожской АЭС в Украине", - говорится в сообщении.

20 ноября Энергоатом зафиксировал более 12 ударов войск РФ по территории Запорожской атомной электростанции.

Оккупанты ограничили доступ МАГАТЭ к Запорожской АЭС.

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