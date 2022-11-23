Глава МАГАТЭ Гросси встретился с гендиректором Росатома: говорили о безопасности на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Стамбуле провел переговоры с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым
Об этом сообщает МАГАТЭ в Twitter .
"Генеральный директор МАГАТЭ встретился сегодня в Стамбуле с российской делегацией во главе с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым для консультаций по эксплуатационным аспектам, связанным с безопасностью на Запорожской АЭС в Украине", - говорится в сообщении.
- 20 ноября Энергоатом зафиксировал более 12 ударов войск РФ по территории Запорожской атомной электростанции.
- Оккупанты ограничили доступ МАГАТЭ к Запорожской АЭС.
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