Глава МАГАТЭ Гросси возлагает "большие надежды" на переговоры с Ираном по ядерной безопасности
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл в Иран на переговоры по ядерной безопасности и заявил, что они проходили "в атмосфере сотрудничества"
Об этом сообщили в Reuters.
В пятницу Рафаэль Гросси начал встречи в Тегеране, которые, по словам дипломатов, призваны подтолкнуть Иран к сотрудничеству с расследованием МАГАТЭ по следам урана, которые были обогащены до уровня, близкого к уровню ядерного оружия.
"Говоря глобально, есть два блока вопросов, которые важны. Очевидно, что на нашу совместную работу возлагаются большие надежды с целью продвижения вперед в вопросах, над которыми работают Иран и агентство, с целью прояснения и предоставления надежных гарантий относительно ядерной программы Ирана", – сказал Гросси журналистам в Тегеране.
"Второй блок вопросов, который очень важен, связан с научно-техническим сотрудничеством, которое мы имеем и будем иметь с Ираном", - сказал он, выступая вместе с Мохаммадом Эслами, главой Организации по атомной энергии Ирана.
Гросси сказал, что переговоры проходят в "атмосфере работы, честности и сотрудничестве".
- 20 февраля стало известно, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили в Иране обогащенный до 84% уран, очень близкий к уровню ядерного заряда. Впоследствии МАГАТЭ и Иран начали обсуждение результатов недавней верификационной деятельности Агентства.
- 24 февраля, в Иране заявили , что разработали крылатую ракету с радиусом действия 1650 км (1025 миль).
- Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил , что Иран может изготовить расщепляющие материалы для одной ядерной бомбы примерно за 12 дней.
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