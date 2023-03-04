Об этом сообщили в Reuters.

В пятницу Рафаэль Гросси начал встречи в Тегеране, которые, по словам дипломатов, призваны подтолкнуть Иран к сотрудничеству с расследованием МАГАТЭ по следам урана, которые были обогащены до уровня, близкого к уровню ядерного оружия.

"Говоря глобально, есть два блока вопросов, которые важны. Очевидно, что на нашу совместную работу возлагаются большие надежды с целью продвижения вперед в вопросах, над которыми работают Иран и агентство, с целью прояснения и предоставления надежных гарантий относительно ядерной программы Ирана", – сказал Гросси журналистам в Тегеране.

"Второй блок вопросов, который очень важен, связан с научно-техническим сотрудничеством, которое мы имеем и будем иметь с Ираном", - сказал он, выступая вместе с Мохаммадом Эслами, главой Организации по атомной энергии Ирана.

Гросси сказал, что переговоры проходят в "атмосфере работы, честности и сотрудничестве".