Глава МАГАТЭ Гросси приехал в Украину и встретился с Зеленским

Об этом сообщает Офис президента.

В Украине Гросси встретился с президентом Владимиром Зеленским, который поблагодарил главу МАГАТЭ за оперативную реакцию на подрыв Россией Каховской ГЭС. Зеленский подчеркнул, что после разрушения Каховской ГЭС риски безопасности Запорожской атомной электростанции значительно возросли и приветствовал присутствие инспекторов агентства на ЗАЭС и намерение Гросси лично посетить станцию.

Также президент поддержал предложение Гросси отправить в Украину группу экспертов МАГАТЭ для оценки последствий подрыва Каховской ГЭС и подготовки предложений по их преодолению. Зеленский пообещает полное содействие этой миссии со стороны украинских учреждений.

Президент подчеркнул, что единственным способом предотвратить ядерный инцидент на ЗАЭС является ее полная демилитаризация, деоккупация и возобновление контроля Украины над станцией.

Глава МАГАТЭ назвал встречу с Зеленским своевременной и рассказал о своих предложениях президенту о помощи Украине.

"Своевременный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне моего визита на Запорожскую атомную электростанцию, где я оценю ситуацию после катастрофического подтопления дамбы в Новой Каховке. Я представил президенту Зеленскому программу помощи Украине на основе ядерных технологий в сферах здоровья людей, безопасности пищевых продуктов и питьевой воды, здоровья животных, управления почвами и водными ресурсами, а также в оценке состояния критической инфраструктуры после подтопления", - написал Гросси в Twitter.

Реакция МАГАТЭ на подрыв Каховской ГЭС

6 июня Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва Каховской ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину. В ответ на призыв Зеленского Гросси заявил, что возглавит следующую миссию организации на ЗАЭС после подрыва Россией ГЭС.

Впоследствии Рафаэль Гросси сказал, что МАГАТЭ обеспокоено тем, что через два дня ЗАЭС уже не сможет получать воду для охлаждения из водохранилища Каховской ГЭС. 8 июня уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,8 метра до отметки в 14,03 метра, а почасовые темпы потерь несколько замедлились – до 5-7 см/час. Гросси добавил, что в случае если уровень воды упадет ниже 12,7 метра, Запорожская атомная электростанция больше не сможет перекачивать воду из резервуара на площадку.

9 июня отмечалось, что, по предварительным выводам экспертов МАГАТЭ, Запорожская АЭС должна иметь возможность откачивать воду из резервуара для охлаждения реакторов после того, как ее уровень опустится ниже критических 12,7 м. Тогда же гендиректор Гросси объявил о программе помощи Украине в ответ на разрушение дамбы в Новой Каховке.

12 июня Гросси заявил, что эксперты озабочены стремительным падением уровня воды на Запорожской АЭС, вызванным подрывом Каховской ГЭС. Международное агентство по атомной энергии требует доступа на территорию Запорожской атомной электростанции, чтобы проверить расхождение в данных об уровне воды на взорванной Каховской плотине, которая используется для охлаждения реакторов станции.