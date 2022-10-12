Глава МАГАТЭ Гросси после переговоров с Путиным снова прибыл в Киев

Об этом написал в твиттере генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"По договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским после встреч в Санкт-Петербурге я возвращаюсь в Киев. Продолжаются работы по созданию защитной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС", – написал Гросси.

Сообщается, что гендиректор проведет в Киеве встречу с Владимиром Зеленским.

Российские оккупанты днем ​​30 сентября похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, его местонахождение неизвестно.

Россияне заставляют украинских работников на Запорожской атомной электростанции подписывать контракты с Росатомом, чтобы дальше на ней работать.

Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был освобожден из российского плена.

Бывший руководитель Госинспекции ядерного регулирования заявил, что на временно оккупированной Запорожской АЭС рашисты заминировали первый и второй атомные энергоблоки.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании ничтожными актов РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

5 октября президент страны-агрессора Владимир Путин издал указ о передаче Запорожской АЭС под контроль России.

6 октября глава МАГАТЭ встретился с президентом Зеленским и подчеркнул, что агентство считает временно оккупированную армией РФ Запорожскую атомную электростанцию ​​- украинской

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