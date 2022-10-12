Глава МАГАТЭ Гросси после переговоров с Путиным снова прибыл в Киев
12 октября гендиректор МАГАТЭ Гросси приехал в Киев после переговоров с российским президентом Путиным в Санкт-Петербурге
Об этом написал в твиттере генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"По договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским после встреч в Санкт-Петербурге я возвращаюсь в Киев. Продолжаются работы по созданию защитной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС", – написал Гросси.
Сообщается, что гендиректор проведет в Киеве встречу с Владимиром Зеленским.
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