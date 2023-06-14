Об этом сообщает Reuters.

Ожидалось, что Гросси посетит ЗАЭС 14 июня после переговоров, которые он провел в Киеве накануне. Однако дипломатический источник, на который ссылается агентство Reuters, сообщил, что визит будет отложен "на несколько часов".

"Он ждет, чтобы иметь возможность безопасно путешествовать", - сказал неназванный высокопоставленный украинский чиновник изданию. В то же время чиновник не сообщил, когда именно Гросси прибудет на ЗАЭС.