Глава МАГАТЭ Гросси отложил поездку на ЗАЭС из соображений безопасности, - Reuters
Глава Международного агентства по ядерной безопасности Рафаэль Гросси отложил запланированную поездку на Запорожскую атомную электростанцию из-за возможных рисков
Об этом сообщает Reuters.
Ожидалось, что Гросси посетит ЗАЭС 14 июня после переговоров, которые он провел в Киеве накануне. Однако дипломатический источник, на который ссылается агентство Reuters, сообщил, что визит будет отложен "на несколько часов".
"Он ждет, чтобы иметь возможность безопасно путешествовать", - сказал неназванный высокопоставленный украинский чиновник изданию. В то же время чиновник не сообщил, когда именно Гросси прибудет на ЗАЭС.
- 12 июня сообщалось , что эксперты озабочены стремительным падением уровня воды на Запорожской ТЭС, вызванным подрывом Каховской ГЭС. Тогда МАГАТЭ требовало доступа к территории Запорожской атомной электростанции, чтобы проверить расхождение в данных об уровне воды на взорванной Каховской плотине, которая используется для охлаждения реакторов станции.
- 13 июня Рафаэль Гросси прибыл в Украину, чтобы лично оценить ситуацию на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции.
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