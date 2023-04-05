Глава МАГАТЭ Гросси обсудил безопасность ЗАЭС с российскими чиновниками
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с российскими чиновниками в Калининграде для переговоров по обеспечению безопасности временно оккупированной Запорожской атомной электростанции
Об этом Рафаэль Гросси написал в twitter .
"Сегодня в Калининграде я встретился с высокопоставленными российскими чиновниками из нескольких ведомств. Я продолжаю свои усилия по защите Запорожской атомной электростанции", - написал чиновник.
Гросси также добавил, что его недавний визит на ЗАЭС подтвердил "насущную необходимость достижения этой жизненно важной цели, отвечающей общим интересам".
- Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя ситуацию вокруг оккупированной Запорожской АЭС, назвал МАГАТЭ неэффективным и некомпетентным.
- Во временно оккупированном Энергодаре россияне похищают сотрудников Запорожской АЭС для "профилактических бесед" в застенках, чтобы заставить их сотрудничать.
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