Об этом Рафаэль Гросси написал в twitter .

"Сегодня в Калининграде я встретился с высокопоставленными российскими чиновниками из нескольких ведомств. Я продолжаю свои усилия по защите Запорожской атомной электростанции", - написал чиновник.

Гросси также добавил, что его недавний визит на ЗАЭС подтвердил "насущную необходимость достижения этой жизненно важной цели, отвечающей общим интересам".