Глава МАГАТЭ Гросси обратится в Совбез ООН о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Рафаэль Гросси заявил, что обсудит в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС
Об этом он объявил на Международной министерской конференции "Ядерная энергетика в 21 веке".
Руководитель МАГАТЭ планирует выступить 27 октября. Он намерен обсудить в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.
- Напомним, СНБО готовит решение для защиты специалистов оккупированной ЗАЭС, работающих в сверхтяжелых условиях.
- Ранее в Энергоатоме заявили, что оккупанты формируют списки работников на Запорожской АЭС, подписавших контракты с Росатомом, чтобы мобилизовать часть из них на службу в росармию или рашистскую территориальную оборону.
- Российские оккупанты давят физически и морально на работников Запорожской АЭС, чтобы они подписали контракты с Росатомом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.33
Покупка 39.33Продажа 40.19
-
EUR
Покупка 38.37Продажа 39.44
- Актуальное
- Важное