Об этом он объявил на Международной министерской конференции "Ядерная энергетика в 21 веке".

Руководитель МАГАТЭ планирует выступить 27 октября. Он намерен обсудить в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Напомним, СНБО готовит решение для защиты специалистов оккупированной ЗАЭС, работающих в сверхтяжелых условиях.

Ранее в Энергоатоме заявили, что оккупанты формируют списки работников на Запорожской АЭС, подписавших контракты с Росатомом, чтобы мобилизовать часть из них на службу в росармию или рашистскую территориальную оборону.

Российские оккупанты давят физически и морально на работников Запорожской АЭС, чтобы они подписали контракты с Росатомом.

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