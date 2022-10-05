Об этом написал в твиттере Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси .

"Едем в Киев на важные встречи. Потребность в создании охранной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции сейчас актуальна как никогда", – написал Гросси.

On our way to Kyiv для важных пособий. Необходимый для Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) за #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant не так давно urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) октябрь 5, 2022

Российские оккупанты днем 30 сентября похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, его местонахождение неизвестно.

Россияне заставляют украинских работников на Запорожской атомной электростанции подписывать контракты с Росатомом, чтобы дальше на ней работать.

Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был освобожден из российского плена.

Бывший руководитель Госинспекции ядерного регулирования заявил, что на временно оккупированной Запорожской АЭС рашисты заминировали первый и второй атомные энергоблоки.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании никчемными актов РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

5 октября президент Энергоатома Петр Котин взял на себя обязанности генерального директора Запорожской атомной электростанции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb