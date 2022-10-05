Глава МАГАТЭ Гросси едет в Киев: есть необходимость в создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси едет в Киев для консультаций по охранной зоне безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции
Об этом написал в твиттере Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси .
"Едем в Киев на важные встречи. Потребность в создании охранной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции сейчас актуальна как никогда", – написал Гросси.
On our way to Kyiv для важных пособий. Необходимый для Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) за #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant не так давно urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) октябрь 5, 2022
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