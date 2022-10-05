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Глава МАГАТЭ Гросси едет в Киев: есть необходимость в создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

5 октября, 2022 среда
20:11
Мир

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси едет в Киев для консультаций по охранной зоне безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции

Об этом написал в твиттере Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси .

"Едем в Киев на важные встречи. Потребность в создании охранной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции сейчас актуальна как никогда", – написал Гросси.

On our way to Kyiv для важных пособий. Необходимый для Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) за #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant не так давно urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) октябрь 5, 2022
  • Российские оккупанты днем 30 сентября похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, его местонахождение неизвестно.
  • Россияне заставляют украинских работников на Запорожской атомной электростанции подписывать контракты с Росатомом, чтобы дальше на ней работать.
  • Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был освобожден из российского плена.
  • Бывший руководитель Госинспекции ядерного регулирования заявил, что на временно оккупированной Запорожской АЭС рашисты заминировали первый и второй атомные энергоблоки.
  • 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании никчемными актов РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашей страны.
  • 5 октября президент Энергоатома Петр Котин взял на себя обязанности генерального директора Запорожской атомной электростанции.

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война с Россией
оккупированные территории
Запорожская область
Запорожская АЕС
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