Глава МАГАТЭ Гросси будет занимать нейтральную позицию по ЗАЭС, - эксперт по атомной энергетике Кошарна
Эксперт по вопросам атомной энергетики Ольга Кошарна считает, что МАГАТЭ будет занимать нейтральную позицию по ситуации вокруг Запорожской АЭС
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"
"Генеральный директор МАГАТЭ Гросси перед встречей с Путиным, встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Гросси является руководителем крупной международной организации. Поэтому по протоколу его встреча с Путиным вполне нормальная вещь. Конечно, есть закрытая часть их разговора. Однако я убеждена, что Гросси не будет поддерживать ни одну из сторон, а будет занимать нейтральную позицию", – пояснила Кошарна.
Эксперт убеждена, что деоккупировать ЗАЭС дипломатическим путем не получится
"Далее я думаю, что Гросси поедет в Гутерреш и дальнейшие действия по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС нужно согласовывать на уровне Совбеза ООН. Гросси пытался работать с Совбезом во время заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако, по моему мнению, результат по ЗАЭС будет только тогда, когда деоккупацией займутся Вооруженные силы Украины", - добавила она.
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