Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"

"Генеральный директор МАГАТЭ Гросси перед встречей с Путиным, встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Гросси является руководителем крупной международной организации. Поэтому по протоколу его встреча с Путиным вполне нормальная вещь. Конечно, есть закрытая часть их разговора. Однако я убеждена, что Гросси не будет поддерживать ни одну из сторон, а будет занимать нейтральную позицию", – пояснила Кошарна.

Эксперт убеждена, что деоккупировать ЗАЭС дипломатическим путем не получится

"Далее я думаю, что Гросси поедет в Гутерреш и дальнейшие действия по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС нужно согласовывать на уровне Совбеза ООН. Гросси пытался работать с Совбезом во время заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако, по моему мнению, результат по ЗАЭС будет только тогда, когда деоккупацией займутся Вооруженные силы Украины", - добавила она.

Российские оккупанты днем ​​30 сентября похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, его местонахождение неизвестно.

Россияне заставляют украинских работников на Запорожской атомной электростанции подписывать контракты с Росатомом, чтобы дальше на ней работать.

Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был освобожден из российского плена.

Бывший руководитель Госинспекции ядерного регулирования заявил , что на временно оккупированной Запорожской АЭС решители заминировали первый и второй атомные энергоблоки.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании никчемными актов РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

5 октября президент страны-агрессора Владимир Путин издал указ о передаче Запорожской АЭС под контроль России.



6 октября глава МАГАТЭ встретился с президентом Зеленским и подчеркнул, что агентство считает временно оккупированную армией РФ Запорожскую атомную электростанцию ​​- украинской

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