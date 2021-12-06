Глава Львовщины Козицкий сообщил о гибели в зоне ООС украинского военного

Об этом Козицкий написал в Facebook.

Ранее сообщалось, что 5 декабря российские оккупационные войска нарушили "режим тишины" один раз. При этом штаб ООС не сообщал о погибшем.

Руслану Нирову было 35 лет. Он родом из села Семеновка Львовской области.Военный служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде. Боец погиб 5 декабря. Козицкий сообщил, что тело военного планируется перевезти домой 8 декабря.У Руслана Нирова осталась беременная жена, мама и две сестры."Сегодня, когда Вооруженные Силы Украины празднуют свое 30-летие, эта потеря нам резко подчеркивает реальность. Ту, в которой враг стоит у границы, а Украиной шантажируют весь мир. Но мы не сдадимся. Нам некуда отступать. Это наша земля", - написал Козицкий.