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Глава Львовщины Козицкий сообщил о гибели в зоне ООС украинского военного
Глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий сообщил, что 5 декабря в зоне проведения Операции объединенных сил погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Руслан Ниров
Об этом Козицкий написал в Facebook.Руслану Нирову было 35 лет. Он родом из села Семеновка Львовской области.
Военный служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде. Боец погиб 5 декабря. Козицкий сообщил, что тело военного планируется перевезти домой 8 декабря.
У Руслана Нирова осталась беременная жена, мама и две сестры.
"Сегодня, когда Вооруженные Силы Украины празднуют свое 30-летие, эта потеря нам резко подчеркивает реальность. Ту, в которой враг стоит у границы, а Украиной шантажируют весь мир. Но мы не сдадимся. Нам некуда отступать. Это наша земля", - написал Козицкий.
- Ранее сообщалось, что 5 декабря российские оккупационные войска нарушили "режим тишины" один раз. При этом штаб ООС не сообщал о погибшем.
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