Глава Луганской ВГА: в случае большего обострения ситуации на Донбассе по желанию людей будем проводить эвакуацию из населенных пунктов, которые обстреливаются оккупантами

Об этом он сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .



"У нас единственное, что командование ООС ввело просто "красный режим", но мы все знаем, что это такое – это более усиленная проверка на блокпостах. Так же нет никаких дополнительных ограничений, нет военного положения", – отметил он.



Он обратился ко всем жителям Луганской области с просьбой не верить российской пропаганде.



"Сейчас РФ дала команду и массово идет рассылка (и на украинском иногда языке так же), что "Жители Северодонецка или Лисичанская, не бойтесь, российский солдат не будет убивать мирных жителей и т.д." Мы знаем, что такое "российский солдат" Мы знаем это с 2014 года, а у кого все хорошо с памятью, то они еще помнят, что такое российский солдат и в Грузии, в Сирии, и в Чечне, и в Приднестровье – где бы ни был российский солдат, там он убивает гражданских, мирных жителей.Помним, что говорил Путин - что "мы впереди себя поставим женщин и детей, а позади пойдут военные", - сказал Гайдай.



По его словам, с возможным введением чрезвычайного положения в Украине, в Луганской области никаких дополнительных ограничений не будет.



"Что касается массовых эвакуаций: нет, пока такого и не будет. Единственное, что мы, возможно, будем вывозить людей из населенных пунктов, которые действительно обстреливают российские войска - там люди по желанию, мы будем их вывозить в середину области", - подчеркнул Глава. Луганской военно-гражданской администрации.



Гайдай добавил, что правительство предоставит Луганской области дополнительное финансирование.



"Мы переговорили с президентом, с премьер-министром, с Офисом президента, нам дают дополнительное финансирование для того, чтобы мы могли быстро реагировать: либо закупка на питание, кровати, кулеры – на это все у нас будет достаточно денег, сегодня- завтра провозгласят и нам хватит на все расходы", - резюмировал он.

Напомним, 23 февраля СНБО обратился в Верховную Раду с предложением ввести чрезвычайное положение на 30 дней по всей территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей.

23 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что Рада планирует увеличить средства на зарплаты военных, финансирование территориальной обороны, программы развития и разработки современного вооружения.

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