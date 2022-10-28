Глава Луганщины и военные сообщают о контроле ВСУ над стратегической трассой Сватово – Кременная
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что трасса Сватово – Кременная практически под контролем ВСУ, эту информацию подтверждают также военные
Об этом он сообщил в своем Facebook.
"Пока мы не будем называть населенные пункты конкретно. Лучше пусть это сделает Генштаб, но можно сказать, что трасса Сватово – Кременная практически под контролем ВСУ. Несмотря на плохую погоду, сплошные ливни несколько дней подряд, все равно, продвижение есть, небольшое, но есть", - отметил глава Луганской ОВА.
Гайдай призвал людей сохранять информационную тишину и ждать сообщения от Генштаба.
Он надеется, что на следующей неделе военные позволят поделиться некоторыми фотографиями и видеоматериалами из деоккупированных районов Луганщины.
Эту информацию "Общественному" также подтвердил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. И отметил, что трасса, по состоянию на вечер 28 октября, находится под полным огневым контролем украинских военных.
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