Глава Луганщины и военные сообщают о контроле ВСУ над стратегической трассой Сватово – Кременная

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Пока мы не будем называть населенные пункты конкретно. Лучше пусть это сделает Генштаб, но можно сказать, что трасса Сватово – Кременная практически под контролем ВСУ. Несмотря на плохую погоду, сплошные ливни несколько дней подряд, все равно, продвижение есть, небольшое, но есть", - отметил глава Луганской ОВА.

Гайдай призвал людей сохранять информационную тишину и ждать сообщения от Генштаба.

Он надеется, что на следующей неделе военные позволят поделиться некоторыми фотографиями и видеоматериалами из деоккупированных районов Луганщины.

Эту информацию "Общественному" также подтвердил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. И отметил, что трасса, по состоянию на вечер 28 октября, находится под полным огневым контролем украинских военных.

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