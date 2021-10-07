Глава коммуникаций Укрэксимбанка Пикалов получил подозрение по делу нападения на журналистов
По словам председателя наблюдательного совета Укрэксимбанка Оляны Гордиенко, второе подозрение по делу нападения на журналистов во время интервью с председателем правления Евгением Мецгером получил председатель коммуникаций банка Владимир Пикалов
Об этом Гордиенко сообщила во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV.
"Вчера для осуществления процессуальных действий, вручения непосредственно подозрения или установления местонахождения, работники Голосеевского отдела прокуратуры приходили в банк, встречались со мной, председателем наблюдательного совета, с исполняющим обязанности. Насколько я понимаю из этой встречи, я сама документы не видела, второе подозрение - господину Пикалову", - сказала Гордиенко.
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