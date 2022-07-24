Глава комитета ВС США рассказал, сколько HIMARS может получить Украина
Глава комитета вооруженных сил палаты представителей США Адам Смит рассказал, сколько еще установок HIMARS Украине смогут передать Соединенные Штаты и их союзники
Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".
"Мы готовы передать Украине столько установок HIMARS, сколько сможем. Не факт, что в нашем арсенале есть именно 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель – достичь количества 25-30 ракетных установок залпового огня", - сказал он.
По его словам, это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других.
"Мы будем стараться дать настолько много, насколько сможем. Но 50 или 60 установок будет сложно собрать и передать, впрочем, мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и дать как можно больше артиллерии и ракет для этих систем", – сказал Смит.
- 22 июля в США рассказали о новом пакете помощи Украине от США. В настоящее время, по словам представителя Белого дома, общий объем военной помощи Украине со стороны США составляет 8,2 миллиарда долларов.
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