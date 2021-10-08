Глава комитета Рады Радуцкий назвал следующие профессии, для которых могут ввести обязательную COVID-вакцинацию

Об этом написал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.



"В перечень профессий, для которых COVID-вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против коронавируса.