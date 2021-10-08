Глава комитета Рады Радуцкий назвал следующие профессии, для которых могут ввести обязательную COVID-вакцинацию
В список профессий, для представителей которых COVID-вакцинация является обязательной, планируют добавить работников госучреждений, соцработников и почтальонов
Об этом написал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.
"В перечень профессий, для которых COVID-вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг", - говорится в сообщении.
- Министерство здравоохранения утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против коронавируса.
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