Глава комитета Рады по вопросам свободы слова Шуфрич стал совладельцем канала "Первый Независимый"

Об этом сообщила его пресс-служба в Facebook.



Шуфрич согласился на предложение журналистов и подписал соглашение о невмешательстве в редакционную политику.



"Конфликт телеканала с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, который ставил под сомнение прозрачность владения, побудил меня принять это решение", - говорится в сообщении.



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Нардеп считает, что "действия СБУ в отношении телеканала является нарушением прав журналистов и давлением на свободу слова"

На сайте канала сообщается, что Шуфрич стал владельцем 60%.

Нардеп является главой комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.