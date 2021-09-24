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Главная Общество Глава комитета Рады по вопросам свободы слова Шуфрич стал совладельцем канала "Первый Независимый"

Глава комитета Рады по вопросам свободы слова Шуфрич стал совладельцем канала "Первый Независимый"

24 сентября, 2021 пятница
20:11
Общество Нестор Шуфрич

Народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич получил долю телеканала "Первый Независимый" в собственность

Об этом сообщила его пресс-служба в Facebook.

Шуфрич согласился на предложение журналистов и подписал соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

"Конфликт телеканала с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, который ставил под сомнение прозрачность владения, побудил меня принять это решение", - говорится в сообщении.

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Нардеп считает, что "действия СБУ в отношении телеканала является нарушением прав журналистов и давлением на свободу слова"

На сайте канала сообщается, что Шуфрич стал владельцем 60%.

Нардеп является главой комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

Нестор Шуфрич
ОПЗЖ
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