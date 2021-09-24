Глава комитета Рады по вопросам свободы слова Шуфрич стал совладельцем канала "Первый Независимый"
Народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич получил долю телеканала "Первый Независимый" в собственность
Об этом сообщила его пресс-служба в Facebook.
Шуфрич согласился на предложение журналистов и подписал соглашение о невмешательстве в редакционную политику.
"Конфликт телеканала с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, который ставил под сомнение прозрачность владения, побудил меня принять это решение", - говорится в сообщении.
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Нардеп считает, что "действия СБУ в отношении телеканала является нарушением прав журналистов и давлением на свободу слова"
На сайте канала сообщается, что Шуфрич стал владельцем 60%.
Нардеп является главой комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.
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