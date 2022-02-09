Глава комитета парламента Финляндии подал в отставку из-за заявления, что Украина не сможет вступить в НАТО

Об этом сообщает Yle .



8 февраля в своем твиттере политик заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону следует прямо сказать, что Украина не может стать членом НАТО.











Твит Никикко вызвал возмущение, поскольку он противоречит официальной внешнеполитической линии Финляндии, согласно которой любое государство имеет право самостоятельно принимать решения в сфере внешней политики.



Позже Ниикко удалил этот твит и уточнил, что имел в виду, что перспектива вступления Украины в НАТО "нереалистичная". Также он подчеркнул, что поддерживает суверенитет Украины.



В конце концов, депутат, входящий в правую партию "Истинные финны", подал в отставку с должности главы парламентского комитета по иностранным делам.



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