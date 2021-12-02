Глава Комитета избирателей Кошель считает, что из фракции "Слуги народа" могут выйти еще несколько нардепов

Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



"Монобольшинство существует только юридически. Реально его нет. Наша организация проводила несколько исследований, мы брали все голосования, которые стали законами и у нас есть все основания утверждать, что с начала этого года существует только одна коалиция - это "Слуга народа" и группа "За будущее". Также в критических голосованиях мы видим поддержку группы "Доверие"", - сказал Кошель.



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По его мнению, монобольшинство не способно самостоятельно принимать решения.



"Возможно, это речь идет о единичных решениях, когда включается Офис президента. Монобольшинства, как такового нет", - добавил аналитик.



По его словам, в последние месяцы во фракции "Слуга народа" пошли две линии раскола.



"Первая – это (экс-спикер Рады Дмитрий, – ред) Разумков и его группа. Это был показательный шаг 20 "слуг", которые пошли против линии партии. И второе – это политики, которые формально или нет, были частью команды президента. Это Арсен Аваков, врач Евгений Комаровский и журналисты Дмитрий Гордон и Савик Шустер,

которые публично заявили, что выступают против позиции власти", – заявил Кошель.



Он добавил, что за последнюю парламентскую неделю "можем ожидать еще несколько заявлений мажоритарщиков о выходе из состава фракции "Слуга народа".

Напомним, что за государственный бюджет-2022 проголосовало 215 нардепов из СН.