Глава Киевской ОВА: "В психоневрологический диспансер в Бородянке, вероятно, зашло подразделение кадыровцев"
Появилась информация, что кадыровцы захватили местный психоневрологический интернат в Бородянке и ведут огонь по позициям украинских защитников. В настоящее время эта информация проверяется
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, передает Еспресо.TV.
"Из Бородянки поступила информация, что сегодня на территорию тамошнего психоневрологического интерната вошло подразделение рашистских кадыровцев! Они заминировали все подходы к интернату и теперь оттуда ведут артиллерийский огонь по позициям украинской армии", - заявил Кулеба.
Он также отметил, что по предварительным данным, в заведении находится более 500 пациентов. Из которых почти 100 – лежачие. Все они вместе с персоналом стали заложниками.
По словам главы ОВА, информация сейчас проверяется, однако если она подтвердится – этот случай станет очередным в ряде военных преступлений Российской Федерации.
- Напомним, украинские военные выгнали из Николаева оккупантов, захватили их технику и взяли в плен нескольких военных РФ.
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