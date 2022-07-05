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Главная война с Россией Глава Киевской ОВА сказал, насколько область готова к обороне в случае наступления из Беларуси

Глава Киевской ОВА сказал, насколько область готова к обороне в случае наступления из Беларуси

5 июля, 2022 вторник
12:28
война с Россией

Силы обороны в области в полной боевой готовности, ситуация контролируется на 100%

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

Поскольку угроза повторного наступления со стороны Беларуси на Киевскую область все еще остается, есть искренние опасения, насколько готова Украина отразить возможные атаки. По словам главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексея Кулебы, украинские силы в полной боевой готовности, так что ситуация контролируемая.

"Мы должны быть готовы в любой момент к любому вызову, - подчеркнул Алексей Кулеба. - К счастью, нам удалось выгнать врага из Киевской, Черниговской, Сумской областей, но на этом война не остановилась. Угроза будет теперь всегда".

Глава Киевской также отметил, что, возможно, угроза исчезнет после того, как в России и Беларуси изменятся политические режимы. А в том, что есть как есть, ничего трагического нет. Опыт Израиля свидетельствует: с существованием подобных угроз жизнь не завершается. Просто нужно быть постоянно готовыми к ситуации, когда эти угрозы могут перерасти в действии.

"Наши Силы обороны в области находятся на своих местах в полной боевой готовности, выполняют свои задачи, – сказал Алексей Кулеба. – Мы помогаем военным в материально-техническом обеспечении, много делают волонтеры. Ситуация контролируемая на 100%. А дальше – увидим, мы готовы".

  • В Киевской области из-за полномасштабной войны пострадали более 100 предприятий, 44 из них полностью разрушены

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