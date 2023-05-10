Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Чиновник рассказал, что именно удалось реализовать полиции в период 5-8 мая, когда в городе действовал круглосуточный комендантский час.

По его словам, правоохранители задержали двух корректировщиков вражеского артиллерийского огня, зарегистрировали 9 уголовных производств, изъяли оружие и боеприпасы из незаконного оборота, задержали двух человек, находившихся в розыске, обнаружили сторонников так называемого русского мира и провели с ними профилактические мероприятия.

"В ходе мероприятий проведено 4 обыска по уголовным производствам, начатым в связи с причастностью граждан к коллаборационной деятельности. Изъяли флаги РФ, георгиевские ленты, оружие и очень интересную документацию - списки работников оккупационной полиции, расстановки их нарядов, списки лиц для регистрации заявлений на выплаты по 10 тысяч рублей", - сказал Прокудин.

За время комендантского часа удалось проверить более 20 тысяч человек, 355 транспортных средств и 28 плавсредств. Также на одном из кладбищ обнаружен тайник оружия.