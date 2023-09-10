Глава Херсонской ОВА рассказал, как получить ноутбуки для обучения детей и когда восстановят свет
Александр Прокудин, являющийся главой Херсонской ОВА, записал видеообращение и ответил гражданам на самые распространенные вопросы о восстановлении света и обучение, которые они задают главе области в социальных сетях
Видеообращение Александр Прокудин опубликовал в своем telegram.
Восстановление электроэнергии в населенных пунктах
Глава Херсонской области сообщает, что во всех населенных пунктах, расположенных вдоль реки Днепр, до поселка Казацкое, восстановление света пока невозможно, потому что большинство подстанций уничтожены россиянами. Но если даже завезти туда много оборудования, это создает угрозу ситуации безопасности и дает повод для российских атак.
Относительно микрорайона города Херсон Корабел Прокудин сообщил, что там сложная ситуация из-за большого объема различных работ. Бригады энергетиков плодотворно работают над восстановлением электросети в районе, но сил для быстрого восстановления недостаточно, сообщает Александр Прокудин. Он благодарит специалистов Николаевоблэнерго за помощь и призывает Житомирскую и Хмельницкую области также предоставить бригады.
Как получить технику для обучения детей
Для этого следует обратиться к руководству образовательного учреждения и оставить там заявку, объясняет Александр Прокудин.
Первоначально ноутбуки будут получать дети льготных категорий. Пока необходимо обеспечить 11 тыс. детей техникой на деоккупированной части Херсонской области.
Если ребенок нуждается в школьных принадлежностях, нужно обратиться в органы местного самоуправления.
Что сделать, чтобы поселок включили в президентский проект "Бок о бок"
В первую очередь в программу попало 26 населенных пунктов, где продолжается восстановление. Уже починили 419 домов, в 339 идет ремонт, сообщил глава Херсона.
Вторая очередь включает 76 поселков, где уже производятся подготовительные работы. Если будет благоприятная ситуация с безопасностью, то строители помогут всем населенным пунктам Херсонщины.
Здравоохранение
Александр Прокудин отмечает, что в Украине законом определено, где должна происходить торговля. Стихийная торговля – это риск для здоровья людей. Во время оккупации города лекарства продавали из багажников машин. Люди должны работать законно и не подвергать опасности других.
На базе одного из учреждений здравоохранения Херсона заработает Центр восстановления ментального здоровья, для которого сейчас ищут помещение и специалистов.
- Утром воскресенья, 10 сентября, российские террористы обстреляли центр Херсона. В результате вражеской атаки в медицинской помощи нуждалась местная жительница, повреждено образовательное учреждение и дом.
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