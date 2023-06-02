Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин со ссылкой на данные от партизан.

"По данным Сил сопротивления, россияне готовят очередную провокацию на химическом заводе в Армянске временно оккупированного Крыма. Они завезли на территорию завода "Крымский Титан" взрывчатку и минируют территорию. Вероятный взрыв повлечет за собой выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ", – сказал чиновник.

По его словам, в случае взрыва пострадают жители Крыма и, по меньшей мере, семи областей Украины, а также Турция и сама Россия.

"Мы четко осознаем угрозу для наших людей, осуществляем постоянный мониторинг ситуации и готовы оперативно реагировать на все угрозы, которые могут возникнуть. Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь на провокации врага и следите за объявлениями областной военной администрации", - подчеркнул Прокудин.

Также он объяснил, как себя вести в случае химической атаки.

Фото: Херсонская ОВА

Фото: Херсонская ОВА