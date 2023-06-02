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Глава Херсонской ОВА предупредил о вероятности химической атаки из Крыма и рассказал, как действовать в случае опасности

2 июня, 2023 пятница
10:44
Война с Россией

Россияне в оккупированном Крыму готовят провокацию на химическом заводе в Армянске. При взрыве произойдет выброс большого количества ядовитых веществ

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин со ссылкой на данные от партизан.

"По данным Сил сопротивления, россияне готовят очередную провокацию на химическом заводе в Армянске временно оккупированного Крыма. Они завезли на территорию завода "Крымский Титан" взрывчатку и минируют территорию. Вероятный взрыв повлечет за собой выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ", – сказал чиновник.

По его словам, в случае взрыва пострадают жители Крыма и, по меньшей мере, семи областей Украины, а также Турция и сама Россия.

"Мы четко осознаем угрозу для наших людей, осуществляем постоянный мониторинг ситуации и готовы оперативно реагировать на все угрозы, которые могут возникнуть. Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь на провокации врага и следите за объявлениями областной военной администрации", - подчеркнул Прокудин.

Также он объяснил, как себя вести в случае химической атаки.

Фото: Херсонская ОВА


Фото: Херсонская ОВА

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