Глава Харьковской ОВА призвал население изюмского направления эвакуироваться

Свое обращение глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опубликовал в Telegram.



"Мы принимаем меры безопасности, меняем маршруты. Из Лозовой и Барвенкового, что на Изюмском направлении, выехали почти 40 тысяч человек. Мы призываем прислушаться к официальным сообщениям власти и эвакуироваться. Мы неоднократно инициировали открытие "зеленых коридоров" из Изюма и населенных пунктов, рядом, которые сейчас находятся под временной оккупацией. Но, к сожалению, согласований от россиян не получали. Относительно Харькова: на сегодняшний день проводить эвакуацию в городе оснований нет", - говорится в сообщении.





16 апреля стало известно, что в Чугуеве Харьковской области разрушены или повреждены более 40 многоквартирных домов и более 300 частных домов.

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