Глава ГУР Буданов подтвердил, что автомобиль коллаборанта Ковалева взорвали

Об этом глава Главного управления разведки МО Украины сообщил во время эфира телемарафона.

"Я могу вам подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком сейчас состоянии находится этот коллаборант и предатель, сейчас мы это еще выясним", - заявил Буданов.

В партии "Слуга народа" призвали правоохранителей, как можно скорее передать в суд дело экс-нардепа Ковалева, перешедшего на сторону оккупантов

Напомним, 8 июня на временно оккупированной территории Херсонской области Алексей Ковалев перешел на сторону захватчиков и опубликовал сообщение в поддержку России