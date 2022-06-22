Глава ГУР Буданов подтвердил, что автомобиль коллаборанта Ковалева взорвали
Глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что автомобиль, который взорвали сегодня в Херсонской области, принадлежал экс-нардепу и коллаборанту Алексею Ковалеву
Об этом глава Главного управления разведки МО Украины сообщил во время эфира телемарафона.
"Я могу вам подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком сейчас состоянии находится этот коллаборант и предатель, сейчас мы это еще выясним", - заявил Буданов.
- В партии "Слуга народа" призвали правоохранителей, как можно скорее передать в суд дело экс-нардепа Ковалева, перешедшего на сторону оккупантов
- Напомним, 8 июня на временно оккупированной территории Херсонской области Алексей Ковалев перешел на сторону захватчиков и опубликовал сообщение в поддержку России
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