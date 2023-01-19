Об этом написал спикер МИД Украины Олег Николенко в Фейсбуке.

"Тбилиси и Москва обмениваются реверансами на фоне безнаказанных преступлений России против грузинского народа и оккупации части грузинской территории. Мы также считаем, что подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском Союзе", – подчеркнул он.

Соответствующее заявление спикер МИД сделал после того, как глава грузинской партии власти "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе поддержал возобновление авиасообщения с Россией.

По словам Николенко, Кобахидзе с помощью такой поддержки возобновления авиасообщения ответил на похвалу со стороны главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес правительства Грузии, которое не присоединилось к санкциям Запада против России из-за агрессии против Украины.

Он подчеркнул, что Украина всегда "стояла бок о бок с Грузией", особенно в самые тяжелые дни ее истории. Но сейчас некоторые грузинские политики не проявляют солидарности с нашей страной во время попыток Москвы уничтожить украинцев, что является политической подлостью.

"Поддержка нашего государства со стороны официальных властей Грузии в противостоянии агрессии России и деоккупации украинской территории отвечает интересам не только Украины, но и Грузии", – добавил Николенко.

1 января министр культуры и бывшая вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что страна не предоставит оружие Украине , поскольку правительство "не может позволить втянуть государство в очередной конфликт".

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